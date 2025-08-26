السوداني: استيرادات العراق تتجاوز 70 مليار دولار

شفق نيوز - بغداد

أحصى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، القيمة المالية للسلع والبضائع التي يستوردها العراق، بأنها بلغت أكثر من 70 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته مبنى هيئة المنافذ الحدودية، اجتمع فيها عبر دائرة تلفزيونية، مع مديري المنافذ، بحضور ؛ رئيس هيئة المنافذ والمديرين العامين والمستشارين.

وقال السوداني، إنه "لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط، ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة".

وأكد أن، الحكومة حددت في برنامجها الحكومي الوصول الى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية.

كما أشار السوداني، إلى أن الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، و ستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى التحويلات المالية للعملة الصعبة الى خارج البلاد، وقال: اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ.

وشدد على أنه، يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات الى المصارف والتجار للاستيرادات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، منوها إلى أن، هذه الآلية ستطبق في 1- كانون الأول المقبل.