السوداني يؤكد رغبة العراق بجذب الشركات الأوروبية ويدعو الدول لإعادة الأموال "المنهوبة"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية في مجالات الطاقة والغاز، داعياً الدول إلى التعاون استرداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته 59.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل توثيق علاقات التعاون والصداقة بين العراق والدنمارك وسائر دول الاتحاد الأوروبي، وفرص العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة التنموية، فضلاً عن مواجهة التحدّيات التي تسبب بها التغيّر المناخي والأزمات العالمية، كما جرى مناقشة أهمية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والدور الذي يضطلع به العراق لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب السوداني عن رغبة العراق في فتح آفاق الاستثمار للشركات الأوروبية، بعد أن عملت الإصلاحات الاقتصادية على توفير بيئة ملائمة للاستثمار والشراكات الاقتصادية في مجالات الطاقة واستغلال الغاز.

وشدد على أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بوصفه ضمن أولويات الحكومة، ورغبة العراق في تعاون الدول الصديقة في مجال استرداد الأموال العراقية والمطلوبين للقضاء والقانون.