السوداني يوافق على إعفاء رئيس هيئة النزاهة

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، حيث صوت المجلس على تعيين حنون مستشارًا في وزارة العدل.

ومنتصف تشرين الأول الجاري، صدرت مذكرة قبض "ثانية" بحق القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة، بعد تأكيد تطابق صوته مع تسريبات تتعلق بتقاضيه رشوة، وذلك وفقًا لما ذكره مصدر مطلع حينها.

وقبلها، أصدر القضاء العراقي أمر قبض بحق حنون لعدم حضوره لجلسات المحكمة المتعلقة بالتسجيلات الصوتية، رغم تلقيه بلاغات متعددة.

وكانت تصريحات حنون خلال مؤتمر صحفي في أربيل، التي انتقد فيها القاضي ضياء جعفر، قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبرها تحديًا لجهود مكافحة الفساد.