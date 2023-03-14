السوداني يصل إلى أربيل

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كوردستان العراق برفقة وفد حكومي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة الإقليم إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الكورد استقبلوا السوداني والوفد الحكومي المرافق له في مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن السوداني سيعقد اجتماعات مع المسؤولين في الإقليم لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل.

هذا ومن المقرر أن يستقبل نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان رئیس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع سودانى في وقت لاحق من عصر اليوم.

وأعلن السوداني، يوم أمس الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف بين بغداد وأربيل حول إيرادات نفط إقليم كوردستان.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز "تم التوصل إلى اتفاق لحل المشاكل بين المركز والاقليم بشأن النفط والغاز من خلال وضع الإيرادات من نفط الإقليم في احد المصارف".

وأضاف "لاول مرة وصلنا لاتفاق على ان يتم ايداع الايرادات النفطية للاقليم في حساب واحد ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي بمراقبة الحساب، وستكون هناك لجنة ترفع توصياتها الى رئيس وزراء الاتحادي لاتخاذ القرار المناسب".

ويعد ملف تصدير وإيرادات النفط في إقليم كوردستان أحد أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، وعادة ما كان يستخدم كورقة للتصعيد السياسي عند تأزم العلاقات بين المركز والإقليم.

وتصاعدت حدة الخلاف على هذا الملف بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) 15 شباط/ فبراير 2022 حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كوردستان.

وألزمت المحكمة الاتحادية حكومة إقليم كوردستان بتسليم واردات النفط إلى بغداد، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الاقليم خلال فترة كانت بالأساس توتراً سياسياً خطيراً إذ صدر الحكم بالتزامن مع ذروة الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.