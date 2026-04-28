السوداني يصدر توجيهات لوزرائه تتعلق بتسهيل عمل حكومة الزيدي

أصدر رئيس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مجموعة من التوجيهات إلى الوزراء تتعلق بتسهيل عمل الحكومة الجديدة وتقديم الدعم لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي خلال مدة التكليف.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أصدر مجموعة من التوجيهات إلى الوزراء، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، والتي تركزت على تقديم الدعم لرئيس الوزراء المكلف خلال مدة التكليف، وتسهيل عمل الحكومة الجديدة.

وقال السوداني خلال الجلسة: "يوم أمس تمكنت الكتلة النيابية الأكثر عدداً من تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، وصدر كتاب التكليف الدستوري له من قبل رئيس الجمهورية".

ووجه السوداني، بحسب البيان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ"تشكيل لجنة مركزية مع جميع الوزارات لإعداد الحقيبة الوزارية لكل وزير"، داعياً "كل وزير إلى تقديم إيجاز واضح يساعد الوزير الجديد على معرفة الملفات المهمة، وتتضمن تقييماً للعمل والمدراء وبأمانة وطنية ومهنية".

وأكد السوداني أن "مسيرة خدمة بلدنا وشعبنا وبناء الدولة ستستمر في ظل هذه التحديات الخطيرة والمنعطفات الصعبة التي أربكت حسابات دول مستقرة وناهضة".

وختم بالقول إن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل استمرار خدمة شعبنا".

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن أمس الاثنين، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما ثمن مواقف (السوداني والمالكي) لتنازلهما عن الترشيح.

وأكد رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، أمس الاثنين، أن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتقييم المخاطر واغتنام الفرص ستكون من "أولويات" برنامجه الحكومي، مشيراً إلى أن إمكانيات العراق الاقتصادية تتيح الفرصة لإدارة دولة متمكنة.