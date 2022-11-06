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تأكيدا لخبر شفق نيوز .. السوداني يشرف شخصيا على جهاز المخابرات العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-11-06T08:27:17+0000
تأكيدا لخبر شفق نيوز .. السوداني يشرف شخصيا على جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، زيارة الى مقر جهاز المخابرات العراقي.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الأخير حال وصوله أجتمع مديري المديريات والكوادر المتقدمة في الجهاز، واستمع الى عرض شامل لسير العمل وتنفيذ المهام والواجبات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع على دعم الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن.

و شدد السوداني على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الإختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة، أن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر من موقع أدنى.

وكان مصدر مطلع قد صرّح، أمس السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تولى إدارة جهاز المخابرات العراقي بشكل مؤقت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السوداني سيشغل هذا المنصب لحين اختيار رئيس له بالأصالة بدلا من رائد جوحي، الذي عينه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي خلال حكومة تصريف الأعمال اليومية.

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