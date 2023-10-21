السوداني يشدد على توحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وتأسيس صندوق للفلسطينيين

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يلتقي العاهل الأردني على هامش المشاركة في مؤتمر قمة القاهرة للسلام

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على أهمية توحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وتأسيس صندوق للفلسطينيين، فيما جدد للاتحاد الأوروبي موقف العراق ورفضه الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الوزراء التقى بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش المشاركة في مؤتمر قمّة القاهرة للسلام.

وشهد اللقاء التباحث في مجريات العدوان الصهيوني على قطاع غزّة، والأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء الشعبي الفلسطيني الشقيق، في ظل استهداف المدنيين والمستشفيات، والنقص الحاصل في الإمدادات والاحتياجات الطبية والإنسانية.

وأكد السوداني على أهمية العمل على توحيد الجهود من أجل وقف العدوان الصهيوني، طبقاً لمبادرة العراق، والتخفيف من آثار هذا العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين، من خلال تأسيس صندوق خاص بهم، وحماية حقوقهم.

كما التقى السوداني، في القاهرة أيضاً، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وبحثا تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة، وضرورة بذل الجهود اللازمة للحدّ من استمرار الاعتداءات وحقن الدماء.

وجدد السوداني موقف العراق ورفضه القاطع للعدوان الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته على المدنيين، وخرقه المواثيق والقانون الدولي الإنساني، منوّهاً بمبادرة العراق في الوقف السريع للعدوان وفتح الممرات الآمنة.

وأشار إلى العلاقات المتينة بين العراق والاتحاد الأوروبي، التي تحكمها اتفاقية الشراكة الإستراتيجية.

من جانبه، عبر رئيس المجلس الأوروبي، عن دعمه دور العراق في تقريب وجهات النظر وانتهاج سياسة الحوار بالمنطقة، كما أكد رفضه سياسة التهجير للفلسطينيين بسبب تداعياتها المستقبلية الخطيرة، فضلاً عن أنها ستُنهي فرص الحل.