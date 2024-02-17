السوداني يدعو نظيرته الدنماركية لزيارة العراق

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نظيرته الدنماركية إلى زيارة العراق، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني التقى، (مساء الجمعة)، رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

ووجه السوداني، في مستهل اللقاء، دعوة لـ"فريدركسن" لزيارة العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وشراكات ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى رغبة العراق في التعاون مع الشركات الدنماركية، بما تمتلكه من خبرة واسعة للإسهام في المشاريع التنموية والاستراتيجية.

من جانبها، أكدت فريدريكسن حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع العراق، في جميع المجالات، وتوسعتها لتشمل قطاعات الاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الاستثمارية.