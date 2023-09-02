السوداني يبحث الأوضاع في كركوك مع بارزاني ورئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة بحسب بيان لمكتب السوداني.

وأضاف البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان السوداني بحث باتصال آخر مع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك، حيث جرى التشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة، بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها الكرام، من كل أطياف الشعب العراقي، أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء توجيهاتهِ للجهات المتخصّصة بإجراء التحقيق لمعرفة من تسبب بوفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين، وفقا للبيان.

وفي بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الرئيس بارزاني والسوداني اكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من لدن الجهات المعنية لحماية أمن واستقرار كركوك ومنع أية محاولة لتخريب التعايش وأمن المدينة ومواطنيها.

وشدد الجانبان على أن تحافظ الجهات الأمنية في المدينة على الأمان والاستقرار لكل مكونات كركوك بدون تمييز او تفرقة، وقطع الطريق على المزيد من التوتر وتدهور الوضع الأمني في المدينة، وملاحقة مطلقي النار ومقاضاتهم بسبب تسببهم في سقوط شهداء وجرحى.