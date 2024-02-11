السوداني ومسرور بارزاني يزوران الإمارات

شفق نيوز/ يزور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وبارزاني سيتوجهان خلال الساعات المقبلة الى دولة الامارات من اجل المشاركة في (القمة العالمية للحكومات 2024) ، والتي ستعقد في دبي يوم غد الاثنين ، بمشاركة الكثير من الرؤساء".

يشار الى ان القمة العالمية للحكومات هو حدث سنوي يقام في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، لإجراء حوار عالمي حول والسياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.