السوداني ومسرور بارزاني يبحثان تقديم الخدمات في جميع أنحاء العراق

شفق نيوز/ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الأخير أستقبل، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له.

وقال المكتب في بيان اليوم، إنه جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق.

هذا وحضر اللقاء عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وفقا للبيان.

ووصل رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني برفقة وفد رفيع المستوى من حكومته في وقت سابق من صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد بهدف استئناف الحوارات بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وهذه أول زيارة لرئيس حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد منذ تشكيل الحكومة العراقية الحالية وتولي محمد شيّاع السوداني رئاستها.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فور وصوله للعاصمة العراقية، "عدنا إلى ⁦بغداد ‬⁩ ومستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لشعبها".