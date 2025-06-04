السوداني وبزشكيان يتبادلان تهاني العيد هاتفياً ويبحثان أوضاع المنطقة

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتمنيات بأن تعود المناسبة بالخير والاستقرار على البلدين والعالمين العربي والإسلامي.

كما شهد الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والعمل المشترك لمواجهة التحديات، إضافة إلى البحث في آخر المستجدات بالأوضاع العامة في المنطقة وسبل تدعيم الاستقرار فيها.