السوداني والرئيس الإيراني يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن الاتصال شهد بحث آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة، إثر العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني هناك.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا، خلال الاتصال، على أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة، ورفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين.