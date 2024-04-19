السوداني من امريكا: مبررات وجود التحالف الدولي بالعراق انتهت اليوم

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، مبررات وجود التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في العراق "قد انتهت".

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه نخبة من أبناء الجالية العراقية خلال تجمع أقيم في المنتدى الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية فجر اليوم (بتوقيت بغداد).

وقال السوداني في كلمته، إن "الحكومة تمثل اليوم جميع المكونات، مستندة إلى ائتلاف سياسي كبير، وبرنامج الناس يتلمسون انعكاساته من خلال تفاؤلهم ارتياحهم الذي رافقه استقرار أمني وسياسي، وهي عوامل دفعتنا للمضيّ في العمل وتقديم الخدمات، والتحرك ضمن سياسة اقتصادية واستثمارية جديدة إلى جانب إصلاحات اقتصادية أساسية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "السياسة المتوازنة للحكومة إزاء أحداث المنطقة وتداعيات الحرب في غزّة، التي سبق أن حذر العراق من انعكاساتها"، مردفا بالقول إن "الحكومة انتهجت سياسة خارجية اتسمت بالتوازن لجعل العراق محطة للأمن، وفق مبدأ تشابك المصالح والشراكات الاقتصادية، لهذا جاء مشروع طريق التنمية ليعزز الاستقرار في العراق".

وكما أكد السوداني أن "العراق في طور التعافي وأخذ موقعه الريادي المستقطب للعمل والشركات، بما يمثل ضمانة لاستقرار المنطقة، وقد تحقق النصر على داعش بتضحيات أبنائه ومساعدة المجتمع الدولي والأصدقاء تحت عنوان التحالف الدولي الذي انتهت مبررات وجوده اليوم"، لافتا الى أن "العمل جارٍ على الانتقال بالعلاقة مع دول التحالف إلى محطات متعددة أوسع من التعاون الأمني".

وكشف رئيس مجلس الوزراء مضمون اللقاءات مع المسؤولين وممثلي الشركات الأمريكية، التي أثمرت عن التعاون مع الشركات الأمريكية في الفرص الاستثمارية، التي عُرضت عليها في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.