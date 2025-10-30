السوداني لوزيرة خارجية بريطانيا: العراق منفتح على كل مجالات التعاون

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، مساء الخميس، أن العراق منفتح على كل مجالات التعاون مع بريطانيا، موضحاً لوزيرة خارجيتها أن البيئة الاستثمارية في العراق تتطوّر بما يجذب الشركات العالمية.

وقال بيان صادر عن مكتب السوداني، ورد وكالة شفق نيوز، إنه "تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

وتناول الاتصال، وفقاً للبيان، التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، ومشاريع البنى التحتية، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، نحو تعزيز التبادل والشراكة".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده لوزيرة الخارجية، أن "العراق منفتح على كل مجالات التعاون، وأن البيئة الاستثمارية في العراق تتطوّر بما يجذب الشركات العالمية، وينمّي من فرص إسهامها في المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي انطلقت في البلاد".

بالمقابل، أكدت الوزيرة البريطانية، "رغبة بلادها في توثيق صلات التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وأشادت بالسياسات التي تتبعها الحكومة لتعزيز القدرات الاقتصادية للعراق"، وفق البيان الرسمي.