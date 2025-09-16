السوداني يحذر العراقيين من العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة

شفق نيوز - بغداد

حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، العراقيين من تداعيات عزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال السوداني في كلمة القاها خلال احتفالية اليوم العالمي للديمقراطية التي أُقيمت في العاصمة بغداد، ان الانتخابات هي الالية الاساسية لديمومة برنامج الديمقراطية من خلال إنجازها وتهيئة جميع متطلباتها.

وأكد أن الانتخابات ستُقام في موعدها المحدد، وتحت حماية ورعاية الدولة العراقية، مردفا بالقول: قدمنا الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء سادس انتخابات في العراق، ولن نسمح لكل من يريد تعكير صفو هذه الممارسة.

وقال السوداني أيضا، إنه "نؤمن ان الصوت الواحد هو امانة ويقف خلفه المواطن"، مضيفا

أن "التخلي عن هذا الواجب يعني حضور البديل السيء بمشاريعه الفاسدة التي تتقدم فيه المصالح الشخصية على مصالح شعبنا".