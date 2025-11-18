السوداني لا يستبعد "الولاية الثانية" ويشكو: قانون الانتخابات تسبب بهدر بالأصوات

شفق نيوز - دهوك

ألمح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، إلى رغبته في ترأس الحكومة العراقية المقبلة، معتبرا حصوله على الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هو استحقاق انتخابي لحصول كتلة "الإعمار والتنمية" التي يتزعمها على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية السادسة التي جرت مؤخراً.

تصريحاته جاءت خلال استضافته في ندوة حوارية خاصة على هامش منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط/ MEPS 2025 بنسخته السادسة الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك.

وقال السوداني خلال الاستضافة ان في كل انتخابات نيابية لم تكن النتائج هي الفيصل و الحاكم في تشكيل الحكومة، مردفا بالقول "اليوم ائتلاف الإعمار والتنمية هو جزء أساسي من مكونات الإطار التنسيقي، ويوم امس اجتمع الاطار وقرر تشكيل الكتلة النيابية الاكبر".

وأضاف أن الاطار "سيباشر في الحوارات مع باقي الكتل السياسية للتأسيس للاستحقاقات الدستورية وتشكيل الرئاسات وهذا هو المسار الذي نؤمن به".

ومضى السوداني بالقول "أما مسألة الولاية الثانية ليست طموحا شخصيا بقدر ما هو استعداد لتحمل المسؤولية، و اكمال المشروع الذي بدأناها، والمنجز الذي تحقق على الأرض، وفوز مستحق للكتلة التي فازت في المرتبة الأولى في هذه الانتخابات وهي كتلة "الإعمار والتنمية" وايضا ما نمتلكه من مشروع للمرحلة القادمة".

و بشأن موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أشار السوداني إلى أن "جميع القوى السياسية حريصة على الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واجراء هذه الانتخابات بالكيفية التي حصلت في أجواء آمنة ومستقرة و بسلاسة واضحة، ولغاية الآن لا توجد شكاوى حمراء عليها مما يمهد في حصول توافق سريع يفضي الى تشكيل حكومة بأسرع وقت".

وتعقيبا على مطالبة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في تعديل قانون الانتخابات العراقية على اعتبار أنه "غير عادل"، ذكر السوداني "نحن نؤيد ثبات قانون الانتخابات، ومن غير الصحيح ان تكون مع كل دورة انتخابية هناك قانون، وأن تقوم القوى السياسية الموجودة بتفصيل قانون على مقاساتها".

وأردف "نتشارك مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في الرأي بأن هناك هدرا للأصوات، شخصناه في تطبيق هذا القانون في احتساب الأصوات وعلى سبيل المثال نحن ايضا في تحالف "الاعمار والتنمية" حقق مليونا و317 ألف صوت فانه لا يتناسب مع عدد المقاعد".

ودعا مجلس النواب العراقي الجديد الى اجراء نقاش من اجل الوصول الى قانون انتخابات "عادل" يعبر عن أصوات الناخبين، وفي الوقت نفسه يمنع هدر الأصوات.