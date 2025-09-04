السوداني: الحكومة العراقية توفر ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل نسبتها إلى 85%

شفق نيوز - عُمان

ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الحكومة العراقية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير الضمانات السيادية اللازمة لها في قيم المشاريع المنفذة في هذا القطاع.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال حضوره ملتقى رجال الأعمال العراقي العُماني الذي أقيم في مدينة صلالة، بحضور الوفد الوزاري المرافق له.

وتحدث السوداني عن زيارته الرسمية التي يجريها الى عمان، قائلا إن: الزيارة تؤسس لانطلاقة حقيقية بين البلدين، حيث جرى التوقيع على (24) مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مختلف المجالات، وهي ترسم خارطة طريق لمؤسسات الدولة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا الى سعة الفرص الاستثمارية المتوفرة لإسهام رجال الأعمال العراقيين والاستثمار في عُمان، وكذلك مساهمة الشركات العمانية في حركة التنمية التي يشهدها العراق.

وأكد العمل على استثمار الفرص، في ظل التنافس السريع على المستوى الاقتصادي عالمياً، وترجمة المشتركات والعلاقة المتميزة إلى إسهامات تحقق التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعبي البلدين، منوها الى أهمية دور القطاع الخاص في البلدين وممكنات التعاون، في ظل الدعم الحكومي على مستوى التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية.

وتابع السوداني القول ما توفره الحكومة من ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى ما نسبته (85%) من قيمة المشاريع، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدا أن العراق مازال أمامه الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة كما يجب، وأهمها قطاع الكبريت والفوسفات، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي، وحجم الاستيرادات الذي يبلغ (70) مليار دولار سنوياً.