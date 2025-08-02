السوداني: الانتخابات ليست استجابة لظرف طارئ أو ضغوط خارجية

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن الاستحقاق الانتخابي المقرر 11 تشرين الثاني المقبل، يأتي في وقته المحدد وليس بسبب ظرف طارئ أو إملاءات خارجية، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن مبدأ "التداول السلمي" للسلطة.

جاء ذلك خلال استقباله ثلاثة وفود تضم شيوخاً ووجهاء عشائر من أقضية ونواحٍ مختلفة في صلاح الدين ضمن زيارته إلى المحافظة لمتابعة وافتتاح وإطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية.

وأكد السوداني، في بيان لمكتبه ورد لوكالة فق نيوز، أن الحكومة ملتزمة بتهيئة متطلبات اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للناخبين والمرشحين.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تبنت مسيرة الإعمار والبناء والتنمية، ووضعتها في أولويات عملها، إذ يوجد اليوم واقع جديد للعراق للارتقاء الى وضع أفضل من خلال المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية.

وأعلن السوداني من صلاح الدين، عن مشاريع بنى تحتية جديدة في قضاء الدور، مردفاً: "سنزور سامراء لنعلن عن المشروع الأكبر للبنى التحتية، كما سيتم الإعلان عن مشروع جسر في تكريت، ومشروع ماء مكمل لمشروع ماء بيجي الذي اطلقنا العمل به اليوم، وسنوجه الوزارات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمشاريع".

وخلص رئيس الوزراء، إلى القول إن "صلاح الدين من المحافظات الرائدة بمجال الزراعة، وستطُلق هذا الأسبوع الوجبة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمزراعين".