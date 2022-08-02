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السفيرة الأمريكية في الاعظمية: ندعم عراقاً شاملاً لجميع الطوائف

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T20:06:30+0000
السفيرة الأمريكية في الاعظمية: ندعم عراقاً شاملاً لجميع الطوائف

شفق نيوز/ أعربت السفيرة الامريكية في العراق خلال زيارتها المجمع الفقهي (مرجعية سنية) في منطقة الاعظمية ببغداد، اليوم الثلاثاء، عن أملها في تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات الشعب العراقي، مؤكدة دعم بلادها لضمان "عراق شامل لكل الطوائف".  

وقالت السفيرة آلينا رومانوسكي، في تغريدة على موقع تويتر، "التقيت اليوم بقادة المجمع الفقهي السني واكدت من جديد على استمرار مساهمة الولايات المتحدة في جهود تعافي المحافظات المحررة".

وأضافت رومانوسكي ، ان "الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لضمان عراق شامل لجميع الطوائف الدينية".

من جانبه قال المجمع الفقهي في بيان ورد الى  إن "السفيرة وخلال زيارتها المجمع الكائن في جامع ابي حنيفة بمنطقة الاعظمية في بغداد، دعت إلى تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب العراقي".

ونقل البيان، عن عضو الهيئة العليا للمجمع عبد الستار عبد الجبار، قوله خلال اللقاء إن العراق يعاني منذ عام ٢٠٠٣ تحديات جسيمة ما زالت تهدد أمنه واستقراره مع انتهاكات لسيادته وحقوق الانسان، مضيفاً ان البلد يصنف منذ سنوات ضمن الدول الخطرة والمتأخرة.

واضاف ان العراق يمر بمرحلة حرجة تتطلب تظافر الجهود المحلية والدولية لتجاوزها، مبينا ان المجمع دعا الجميع الى تغليب المصلحة الوطنية واعتماد الحوار البناء للخروج من الازمة، داعياً الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الى المساهمة في تقديم مشاريع كبرى لتطوير العراق على المستوى الخدمي والصحي والاقتصادي.

ونقل بيان المجمع عن السفيرة، رومانوسكي اشادتها بمواقف المجمع المتزنة وخطابه المعتدل ضد التطرف والعنف، وأنه يتمتع بتصور دقيق للمشهد العراقي وما يتطلبه من خطوات جادة لاستقراره وازدهاره، معبرة عن أملها في تشكيل حكومة وطنية قادرة على تلبية احتياجات الشعب العراقي والتعامل مع المحيط الدولي، وفق البيان.

 

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