السفيرة الامريكية تثمن جهود الحكومة العراقية في ملاحقة قتلة "ستيفن ترول"

شفق نيوز/ ثمنت السفيرة الامريكية لدى العراق، يوم الاحد، جهود الحكومة العراقية في ملاحقة قتلة المواطن "ستيفن ترول" في بغداد .

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل اليوم، السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، موضحا أنه جرى خلال اللقاء بحث واقع العلاقات العراقية الأمريكية، وسبل تطويرها وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الصعُد والمجالات.

كما جرى البحث في إدامة زخم الحرب على الإرهاب وفلوله، والتعاون الثنائي في هذا المجال، ضمن إطار تقديم المشورة والتدريب من الجانب الأمريكي للقوات المسلحة العراقية.

وأعربت السفيرة الأمريكية من جانبها، عن تطلع الإدارة الأمريكية الى المزيد من التبادل والتنسيق الوثيق بين البلدين، كما ثمّنت جهود الحكومة والجهات الأمنية العراقية في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول، والتحرّك السريع على هذا المسار.

ومساء يوم الثامن من الشهر الجاري، أقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجه وزير الداخلية العراقية عبد الامير الشمري يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة مكون من كبار ضباط وكالة الاستخبارات لمعرفة ملابساتها.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون بات رايدر، إن المواطن الأمريكي الذي قُتل في وسط بغداد أمس لم تكن له علاقة بجيش الولايات المتحدة.

وفي تغريدة لاحقة، قالت السفيرة الامريكية لدى العراق، إنها "وخلال هذه الأوقات الحزينة، تتقدم بجزيل الشكر والامتنان للشعب العراقي على رسائله الداعمة بعد حادثة القتل الوحشي لستيفن ترول الليلة الماضية في بغداد".

وأوضحت أن "ستيفن كان بالعراق بصفته الخاصة يقوم بما يُحب وهو العمل مع الشعب العراقي"، مضيفة "خالص التعازي لزوجته وأطفاله الصغار"