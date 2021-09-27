"السبيس المغشوش" يجتاح المثنى بآليات حكومية لخدمة بعض مرشحي الانتخابات

شفق نيوز/ كشف القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، اليوم الاثنين، عن تفشي ظاهرة توزيع مادة "السبيس المغشوش" في محافظة المثنى واستغلال المرشحين ذلك في الدعاية الانتخابية.

وقال العتابي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن كتلته "تواصلت مع إدارة محافظة المثنى وابلغتها بضرورة منع مديريات البلديات في السماوة والاقضية والنواحي، من إرسال الآليات الحكومية لتوزيع مادة (السبيس) على المناطق بالتعاون مع المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف أن "حكومة المثنى أبلغت الكتلة بأنها أصدرت قرارا في وقت سابق بمنع الآليات الحكومية من مرافقة المرشحين لتوزيع مادة (السبيس) على المناطق".

واشار الى أن كتلته "تقصت عن الموضوع وعثرت على ادلة دامغة تشير إلى دخول اليات حكومية من محافظات مجاورة إلى المثنى بدون لوحات تنقل مادة (السبيس المغشوش) إلى المناطق لمرافقة مرشحين للانتخابات"، مضيفا أن "هذه المادة التي توزع ستشكل عبئاً كبيراً على مديريات البلدية مستقبلا، كونها مغشوشة بنسبة كبيرة من التراب".

وطالب العتابي، الجهات الأمنية ومفوضية الانتخابات "بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة التي يذهب ضحيتها المواطن في محافظة المثنى".

وفي وقت سابق اليوم، قررت المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد مسؤول حركة "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والمرشح عن محافظة صلاح الدين، من الانتخابات بسبب مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية.

وذكر بيان للمفوضية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس المفوضين قرر "إلغاء المصادقة على المرشح شعلان عبد الجبار علي، عن الدائرة الانتخابية الاولى لمحافظة صلاح الدين، وحجب أصواته في يوم الاقتراع لمخالفته نظام الحملات الانتخابية".

وبين ان سبب الاستبعاد هو "الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام واستغلال موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها لصالح المرشحين، ولمخالفته قواعد السلوك الانتخابية".