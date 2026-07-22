الزيدي يكشف عن "نصيحة" قدمها لترمب: لا نريد العراق دولة فاشلة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الأربعاء، أن حكومته ترفض تحول العراق إلى "دولة فاشلة"، مشدداً على المضي في مكافحة الفساد وتحمله "كافة التبعات"، فيما كشف أنه نصح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وقال الزيدي، في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، إنه نصح ترامب بعدم توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، مؤكداً أن العراق يجب أن يكون نقطة التقاء لا ساحة عداء بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الوجود العسكري لا يصنع روابط بين الشعوب، وأن الانخراط الاقتصادي هو الكفيل ببناء تلك العلاقات، لافتاً إلى أن العراق يبحث عن شراكة استثمارية مع الولايات المتحدة تمتد لـ30 عاماً بدلاً من الوجود العسكري.

وأكد الزيدي أنه "لا خيار سوى تسليم السلاح"، مشدداً على أن حكومته ترفض تحول العراق إلى دولة فاشلة، وماضية في مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل تمثلان الطريق نحو استقرار العراق، مبيناً أن الحرب الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز كبّدا الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، رغم أن العراق ما يزال يمثل فرصة استثمارية واعدة.

وختم الزيدي بالتأكيد على استعداده لتحمل تبعات مشروعه الإصلاحي.