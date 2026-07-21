حصري.. واشنطن تنتظر من بغداد "قرارات جريئة" لتطبيق الشراكات الجديدة

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

وصف الباحث في معهد "أتلانتيك كاونسل" الأميركي، صفوان الأمين، يوم الثلاثاء، زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأخيرة إلى أميركا بأنها كانت ناجحة جداً على مستوى إظهار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية الجديدة.

وأشار الأمين، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، تعقيباً على أبعاد الزيارة ومخرجاتها، إلى وجود رغبة متبادلة في بناء علاقة أكثر متانة بين الطرفين، لاسيما في المجال الاقتصادي.

وأوضح الأمين، أن "نجاح هذا التوجه والتحول في مسار العلاقة مع واشنطن يظل مشروطاً بقدرة الأطراف المعنية على تفكيك عدد من التحديات المعقدة على المستويين الداخلي والخارجي".

وفي معرض تحليله لكيفية الموازنة بين هذا الانفتاح الخارجي والتهديدات الداخلية، أشار الباحث إلى أن "الدعم الأميركي إذا ما تُرجم إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع سيسهم بلا شك في تعزيز فرص نجاح الحكومة".

وأضاف أن "هذا الدعم وحده لن يكون كافياً لتبديد العقبات القائمة، حيث يتطلب الأمر بالدرجة الأولى قراراً حاسماً وإرادة سياسية داخلية تلتقي وتجمع عليها غالبية القوى الفاعلة في المشهد العراقي".

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا السبت الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج وال تصفية.

وأعلن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية في العراق، أمس الاثنين، دعمه لنتائج زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، ومساندته للحكومة في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمت مع واشنطن.