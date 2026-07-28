الزيدي وأردوغان يوقعان 3 مذكرات تفاهم صناعية وأمنية وشبابية

شفق نيوز- أنقرة

وقع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين تنوعت بين صناعية وأمنية وشبابية.

وبحسب بيان لمكتب الزيدي ورد إلى وكالة شفق نيوز، فإن مذكرة التفاهم الأولى هي للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين وزارة التخطيط العراقية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الثانية، وفق البيان، التعاون في مجال التدريب الأكاديمي بين كلية الشرطة العراقية، ورئاسة أكاديمية الشرطة التركية، أما الثالثة فهي ملحق لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارتي الشباب والرياضة لكلا البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، رعى الزيدي، اجتماع الطاولة المستديرة العراقية-التركية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال الأتراك، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.

ووصل الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلى تركيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع، وتعليقاً على الزيارة قال في تدوينة على منصة "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز: "نرتبط مع تركيا بجوار تاريخي وجغرافي وحضاري، ومصالح مشتركة ومتنوعة".

وأضاف "ستحضر خلال زيارتنا ملفات الاستثمار والمياه وطريق التنمية، وجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، بجانب بحث عدد من الملفات الاقتصادية والأمنية، وبما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبينا".

وكشف المحلل السياسي التركي جواد غوك، لوكالة شفق نيوز، أن مشروع طريق التنمية تصدّر مباحثات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته إلى أنقرة، مؤكدة أن الأخيرة أبدت رغبتها في أن تفضي الزيارة إلى نتائج عملية في ملفات المياه والأمن والطاقة.

وتتضمن الزيارة وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.