الزيدي قبل مغادرته إلى طهران: علاقاتنا مع إيران تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يوم الخميس، أن العلاقات بين العراق وإيران تقوم على احترام السيادة والمصالح المشتركة، وذلك قبيل مغادرته بغداد متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية.

وقال الزيدي، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، إنه يتوجه إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن العراق وإيران تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وحدود جغرافية ومصالح مشتركة، وهو ما يفرض مواصلة العمل بروح الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار لشعبي البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وغادر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، متوجهاً إلى طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة شفق نيوز، نقلاً عن مصدر حكومي، أبرز ملفات الزيارة الرسمية التي يجريها الزيدي إلى طهران، والتي تتصدرها جهود التهدئة الإقليمية، وأمن الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد أيام من اختتام الزيدي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت خمسة أيام، ركزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير قطاعي الطاقة والنفط، إلى جانب توسيع فرص تصدير الخام ورفع قدرات الإنتاج والتكرير.