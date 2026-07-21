حصري.. ملفات وجدول أعمال الزيدي في طهران

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، عن جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، خلال زيارته الرسمية إلى طهران، فضلا عن أبرز الملفات التي سيبحثها مع المسؤولين الإيرانيين، بعد غدٍ الخميس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة، التي تستمر يومين، ستتناول عدداً من المحاور، أبرزها التهدئة وتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب بشكل كامل، إلى جانب بحث تأسيس شراكة اقتصادية تخدم دول المنطقة.

وأضاف أن الزيدي سيؤكد خلال مباحثاته أهمية التنسيق مع طهران بشأن تجهيز العراق بالغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع تنفيذ شركة جنرال إلكتريك الأمريكية الخطة الشاملة لتأمين الطاقة الكهربائية في البلاد، مبيناً أن استمرار إمدادات الوقود يعد شرطاً أساسياً لإنجاح المشروع.

وأوضح المصدر أن الزيارة ستشهد أيضاً بحث مجموعة من التفاهمات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يقدم العراق كفالة سيادية تضمن استمرار تنفيذ المشاريع والعقود المبرمة بغض النظر عن تغير الحكومات، في إطار مساعي الحكومة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة والخدمات.

وأشار إلى أن الزيارة ستتزامن مع تهدئة مؤقتة للصراع العسكري ووقف تبادل الضربات، بهدف تهيئة الأجواء لإنجاح زيارة رئيس الوزراء إلى طهران وعودته.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، الأحد الماضي، ما كشفته وكالة شفق نيوز في وقت سابق بشأن الزيارة المرتقبة للزيدي إلى طهران نهاية الأسبوع الجاري، معلنةً بحث الاستعدادات وجدول أعمال الزيارة، بما في ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك.

وكان الزيدي وأعضاء الوفد الرفيع المستوى المرافق له، قد اختتموا السبت الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة ومتنوعة لدعم الاقتصاد العراقي، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتنشيط سوق العمل المحلي، فضلاً عن تمكين العراق من فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج وال تصفية.