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الزراعة: فشل عراقي ذريع باسترداد استحقاقه المائي من دول الجوار

Category: سیاسة

Date: 2021-09-10T14:56:31+0000
الزراعة: فشل عراقي ذريع باسترداد استحقاقه المائي من دول الجوار

شفق نيوز/ رأى المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، يوم الجمعة، أن المفاوض العراقي فشل فشلاً ذريعاً في استرداد استحقاقه المائي من دول الجوار.

وقال النايف لوكالة شفق نيوز، إن "المفاوض العراقي فشل فشلاً ذريعاً في استرداد استحقاقه المائي من دول الجوار سيما تركيا".

واضاف، أن "هناك جولة اخيرة سيخوضها العراق مع دول الجوار بشأن الازمة المائية، واذا فشلت فعلى الحكومة الاتحادية استخدام حقها التجاري عبر الضغط بـ20 مليار دولار على الميزان التجاري التركي لاجبار انقرة على اطلاق مخصصات العراق المائية".

وأكد النايف على "ضرورة استغلال الأوراق الضاغطة على دول الجوار من أجل حماية 26 مليون دونم من الاراضي العراقية الصالحة للزراعة والمهددة بمصير مجهول ونهاية خطيرة ما لم يحسم هذا الملف قريباً".

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