الزاملي يدعو الحكومة العراقية لتشكيل هيئة عليا للمياه

شفق نيوز/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، يوم الاثنين، الحكومة العراقية الى تشكيل هيئة عليا للمياه ومخاطبة دول الجوار لزيادة حصص العراق المائية.

وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استضاف في مكتبه بمجلس النواب وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، والكادر المتقدم في الوزارة ، لوضع الحلول والمعالجات الحقيقية لأزمة المياه، والتباحث حول خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، وأهم التحديات الموجودة في هذا الملف.

وحث الزاملي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل "هيئة عليـا لمتابعة ملف المياه وادارته بصورة فاعلة من أعلى المستويات كما هو معمول به في الدول المجاورة".

واكد على "التدخل المباشر لمخاطبة دول الجوار وممارسة الضغط عليها لزيادة حصص العراق المائية واطلاقها في القريب العاجل".

وحذر من ان "اي إهمال او تأخير بإدارة هذا الملف سينتج عنه عواقب وخيمة تهدد حياة الشعب العراقي، وتضر بالمصالح المشتركة لاسيما الاقتصادية مع دول الجوار".

وشدد الزاملي على "ضرورة التحرك الجاد لمنع الاستنزاف الجائر للخزين الاستراتيجي المائي من خلال منع التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية في بغداد وباقي المحافظات، وتفعيل بروتوكول التعاون في نهر دجلة مع تركيا، وانشاء المركز البحثي المشترك لتحديد الحصص المائية لنهري دجلة والفرات".

وبين ان "استضافة وزير الموارد المائية جاءت ضمن اطار تحرك نيابي جاد لتحديد اسباب الازمة وسبل معالجتها، وتقديم الدعم اللازم للوزارة خاصة فيما يتعلق بزيادة التخصيصات المالية في الموازنة، بما يسهم في نجاح ادارة هذا الملف الحيوي والخطير".

ولفت النائب الأول ان الاستضافة تأتي بعد لقاء السفير التركي لدى بغداد في مبنى المجلس قبل أيام قليلة، وسيتبعه لقاء آخر مع السفير الإيراني لبحث تنظيم العلاقة المائية، داعيًا إلى جعل ملف المياه على سلم أولويات اي اتفاقيات مستقبلية مع الدول ذات العلاقة.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة مائية تتزايد عاماً بعد آخر، وقد بلغت أشدها خلال العامين الماضيين بعد أن خفضت دول الجوار حصص البلاد المائية، كما قطعت بعض الروافد التي تغذي نهر دجلة بالمياه.