الرئيس صالح: ضرورة جلب المتورطين بجرائم داعش إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب

شفق نيوز/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة التحقيق في جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية العراقية المختصة وفريق التحقيق الأممي في هذا الخصوص، وتقديم كل الدعم للفريق في القيام بمهامه".

واشار البيان إلى الرئيس برهم صالح شدد "على أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم، وتوثيق الجرائم التي ارتكبها داعش وجمع الأدلة حولها خصوصاً تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم".

ولفت إلى أن صالح هنأ "السيد كريستيان ريتشر بمناسبة تسنمه منصبه رئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) متمنياً له النجاح في مهام عمله الإنسانية والمهمة".