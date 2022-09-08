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الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الصيني هذه فحواها

Category: سیاسة

Date: 2022-09-08T11:29:48+0000
الرئيس العراقي يتسلم رسالة خطية من نظيره الصيني هذه فحواها

شفق نيوز/ التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي وي.

وذكر بيان صادر عن رئاسة العراق، أنه في مستهل اللقاء، سلّم السفير رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس برهم صالح، متعلقة بالعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، فيما حمّل الرئيس، السفير الصيني، تحياته وتقديره إلى الرئيس شي جين بينغ.

وأضاف البيان أن صالح عبر عن تعازيه بفاجعة الزلزال الذي تعرّضت له مقاطعة سيتشوان الصينية، وأسفر عن وقوع ضحايا وجرحى ومفقودين، حيث قدّم التعازي والمواساة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، راجيا الصبر والسلوان إلى عائلات الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وففقا للبيان فإنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية لما فيه مصلحة الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

بدوره أكّد تسوي وي، التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار في العراق، ودعم الحوار لمعالجة المسائل السياسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

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