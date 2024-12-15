الرئيس العراقي يبحث مع الأمم المتحدة الأوضاع الإقليمية ويؤكد الالتزام بتوجيهات السيستاني

شفق نيوز/ بحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، الأوضاع المحلية والسورية والإقليمية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بهذا الصدد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس رشيد بحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "يونامي" محمد الحسان، الأوضاع العامة في العراق، فضلاً عن مستجدات المشهد الإقليمي، لاسيما تطورات الوضع في سوريا، ومساعي الوصول إلى حلول تضمن وحدة واستقرار سوريا.

وأشار الرئيس إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية في دعم الاستقرار والتنمية في العراق ومواجهة التحديات الراهنة.

وأكد على أهمية رؤية المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في ضوء حديث المرجع الأعلى مع ممثل أمين عام الأمم المتحدة، وحرص سماحته على استقرار العراق، وإبعاده عن التجاذبات الإقليمية.

من جانبه، جدد الحسان التزام الأمم المتحدة بالحفاظ على ديمومة المكتسبات المتحققة في العراق على الصعيدين الأمني والتنموي والسعي نحو تعزيزها.