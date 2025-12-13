الديمقراطي الكوردستاني: من يمتلك مليون صوت له دور في اختيار رئيس العراق

شفق نيوز– أربيل

جدّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، اليوم السبت، تأكيده على أحقيته في اختيار رئيس الجمهورية المقبل في العراق، مشيراً إلى أن حصوله على مليون صوت في الانتخابات النيابية الاخيرة يمنحه الحق في اختيار الرئيس المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي، لعدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "منصب رئيس جمهورية العراق من حصة شعب كوردستان ولا يخص حزباً أو طرفاً سياسياً معيّناً".

وأشار إلى أن "شعب كوردستان أدلى برأيه في هذه الانتخابات، والحزب الذي منحه الشعب أكثر من مليون صوت ينبغي أن يكون له دور في اختيار رئيس الجمهورية".

وكان الديمقراطي الكردستاني، قد تجاوز حاجز المليون صوت، في الانتخابات النيابية التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وقتها تخطي الحزب حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام.

وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.

ويلعب الحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً أساسياً في اختيار شخصية رئيس الجمهورية العراقية، الذي جرى العرف السياسي في العراق على أن يكون من حصة المكوّن الكوردي.