شبل الزيدي للصدر: الانسحاب من الانتخابات يكون عبر المفوضية

شفق نيوز/ عد الأمين العام "لكتائب الامام علي" شبل الزيدي يوم الخميس الانسحاب من الانتخابات يكون عبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى مقاطعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعملية الانتخابية.

وقال الزيدي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الانسحاب من الانتخابات يكون بالمفوضية وليس بمواقع التواصل والإعلام إلا إذا كان المقصود فرض الفوضى، وإستخدام الشارع الذي يجرنا إلى ما لا يُحمد عقباه.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العراق في الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واللاحقة أيضا.