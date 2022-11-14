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الخارجية الإيرانية: الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T09:17:28+0000
الخارجية الإيرانية: الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها

شفق نيوز/ أكدت الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، أن طهران "لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي"، وذلك بعد قصف استهدف مواقع للمعارضة الكوردية الإيرانية في أربيل والسليمانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول قیام القوة البرية التابعة للحرس الثوري باستهداف جماعات المعارضة في إقليم كوردستان، "لن نتهاون بشأن أمننا الحدودي وسنرد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق وسندافع عن امننا القومي وعن أمن مواطنيها وفق الأصول والقوانين الدولية".

وأوضح "لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار"، مشدداً على أن "حكومة اقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها ومنع التنظيمات الارهابية من تهديد امن ومصالح ايران لكنها لم تنجح في ذلك، وأن لحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها"، بحسب ما نشرته محطة الجزيرة.

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