الخارجية الأمريكية تدين "الاعتداء الإرهابي" على مقر إقامة الكاظمي: عمل موجه إلى قلب الدولة العراقية

شفق نيوز/ أدانت الخارجية الامريكية، يوم الأحد، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية، نيد برايس في بيان، "نتابع ما تردد عن هجوم بطائرة بدون طيار استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي- مصطفى- الكاظمي، نشعر بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى".

وأضاف أن "هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، كان موجهاً إلى قلب الدولة العراقية".

وقال برايس، "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وقد عرضنا مساعدتنا في التحقيق في هذا الهجوم"، لافتا إلى أن "التزامنا تجاه شركائنا العراقيين لا يتزعزع، تقف الولايات المتحدة مع العراق حكومة وشعبا".

ودعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، إلى التهدئة وضبط النفس، بعد محاولة اغتياله خلال قصف مقر إقامته في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

وأفاد مصدر أمني يوم الاحد، بإصابة ثلاثة عناصر من حماية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال قصف استهدف مقر اقامته في المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه حسب المعلومات الأولية فإن الكاظمي لم يتعرض لأية إصابة.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أفادت بتعرض رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال "فاشلة".

وذكرت الخلية في بيان، إن محاولة الاغتيال تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

واضافت أنه من جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.