الخارجية العراقية تستنكر تصريحات سفير أميركا في إسرائيل: تمس سيادة الدول

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، استنكارها لتصريحات السفير الأميركي في إسرائيل حول سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط باكمله، مؤكدة أن هذه التصريحات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي، والتي تضمنت أن سيطرة الكيان الإسرائيلي على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".

وأضافت، أن "مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة".

وشددت الوزارة على موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لسيادة الدول، ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين.

وكان سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب، مايك هاكابي، قال في تصريحات نشرت اليوم السبت، إن إسرائيل تملك "حقاً دينياً" بالسيطرة على معظم أراضي الشرق الأوسط.

وخلال مقابلة أُجريت في تل أبيب، سأل الصحفي الأميركي تاكر كارلسون السفير عن مفهوم "إسرائيل الكبرى"، منوهاً بسفر التكوين 15 الذي يصف حوار الله مع إبراهيم حول هبة الأرض "من النيل إلى الفرات"، واستفسر عما إذا كان يوافق على فكرة أن لإسرائيل حقاً في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.

وأضاف هاكابي خلال المقابلة مع كارلسون: "سيكون من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شيء (الشرق الأوسط بأكمله)".

وفي أول رد عربي، رد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عن حق إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط، انطلاقاً من "النيل إلى الفرات".

وأدان أبو الغيط هذه التصريحات، واصفاً في بيان شديد اللهجة تصريحات هاكابي التي تتذرع بنصوص دينية من العهد القديم بأنها "بالغة التطرف".