سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحلبوسي يقاضي فضائية واعلامياً والسياسي مشعان الجبوري

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T07:50:30+0000
الحلبوسي يقاضي فضائية واعلامياً والسياسي مشعان الجبوري

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، تحريك شكوى جزائية بحق كل من قناة التغيير الفضائية، والإعلامي العامل فيها نجم الربيعي، و السياسي العراقي مشعان الجبوري بتهمة تلفيق تصريحات تثير "النعرات الطائفية" تناقلوها على لسان الأول.

وكان مشعان الجبوري قد ذكر في لقاء استضافه فيه الاعلامي نجم الربيعي من على شاشة قناة التغيير، نقلاً عن الحلبوسي قوله إن "فرصة (العرب السنة في العراق) أن يتقاتل الشيعة فيما بينهم".

واتهم الجبوري الحلبوسي ايضا بأنه يعمل على جمع الأموال من الخارج لتسليح العرب السنة مقابل الفصائل الشيعية، وأنه يهدف لاستفزاز تلك الفصائل لضرب مناطق سنية لإيجاد مبرر للتسليح.

ووصف ممثل رئيس مجلس النواب وفقا للدعوى الجزائية المذيلة بتوقيعه والموجهة إلى محكمة تحقيق الكرخ/الاولى تلك التصريحات الصادرة عن الجبوري بأنه "إتهام خطير وباطل ولا أساس له من الصحة (..) وتثير النعرات الطائفية بلا سند ولا دليل".

ووجه طلب الشكوى بحسب المواد المدرجة في الوثيقة أدناه:

related

مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

Date: 2022-01-09 20:59:47
مسعود بارزاني: انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة بداية مهمة لتعديل مسار العملية السياسية

الحلبوسي يوجه دعوة "عاجلة" للقوى السياسية لحل "أزمة البلاد"

Date: 2020-01-27 18:06:26
الحلبوسي يوجه دعوة "عاجلة" للقوى السياسية لحل "أزمة البلاد"

شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل اجتماع القيادات في الحنانة

Date: 2022-01-31 10:20:08
شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل اجتماع القيادات في الحنانة

بارزاني والحلبوسي "قلقان" من الأوضاع والتوترات في المنطقة

Date: 2019-09-19 15:12:31
بارزاني والحلبوسي "قلقان" من الأوضاع والتوترات في المنطقة

الجبوري يكتب "علمكشوف": الحلبوسي والخنجر في الامارات

Date: 2021-12-26 10:28:32
الجبوري يكتب "علمكشوف": الحلبوسي والخنجر في الامارات

رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

Date: 2021-05-03 15:03:07
رئيس إقليم كوردستان والحلبوسي يتفقان على العمل المشترك لتجاوز الأزمات

الخلاف على وزير الدفاع يذهب بالحلبوسي والخنجر إلى تركيا وثلاثة أسماء تتصدر السباق

Date: 2022-02-26 21:44:39
الخلاف على وزير الدفاع يذهب بالحلبوسي والخنجر إلى تركيا وثلاثة أسماء تتصدر السباق

بارزاني ينهي اجتماعاته مع الرئاسات الثلاث في بغداد ويعقد اخر مع الحكيم

Date: 2019-11-13 11:06:20
بارزاني ينهي اجتماعاته مع الرئاسات الثلاث في بغداد ويعقد اخر مع الحكيم