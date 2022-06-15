الحلبوسي يقاضي فضائية واعلامياً والسياسي مشعان الجبوري

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، تحريك شكوى جزائية بحق كل من قناة التغيير الفضائية، والإعلامي العامل فيها نجم الربيعي، و السياسي العراقي مشعان الجبوري بتهمة تلفيق تصريحات تثير "النعرات الطائفية" تناقلوها على لسان الأول.

وكان مشعان الجبوري قد ذكر في لقاء استضافه فيه الاعلامي نجم الربيعي من على شاشة قناة التغيير، نقلاً عن الحلبوسي قوله إن "فرصة (العرب السنة في العراق) أن يتقاتل الشيعة فيما بينهم".

واتهم الجبوري الحلبوسي ايضا بأنه يعمل على جمع الأموال من الخارج لتسليح العرب السنة مقابل الفصائل الشيعية، وأنه يهدف لاستفزاز تلك الفصائل لضرب مناطق سنية لإيجاد مبرر للتسليح.

ووصف ممثل رئيس مجلس النواب وفقا للدعوى الجزائية المذيلة بتوقيعه والموجهة إلى محكمة تحقيق الكرخ/الاولى تلك التصريحات الصادرة عن الجبوري بأنه "إتهام خطير وباطل ولا أساس له من الصحة (..) وتثير النعرات الطائفية بلا سند ولا دليل".

ووجه طلب الشكوى بحسب المواد المدرجة في الوثيقة أدناه: