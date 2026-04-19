الحلبوسي: خدمة العلم ليست تجنيداً إلزامياً ولا نسعى لعسكرة المجتمع

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، أن قانون "خدمة العلم" لا يهدف إلى عسكرة المجتمع، بل إلى تعزيز شعور الشباب بالانتماء إلى الوطن، رافضاً وصفه بـ"التجنيد الإلزامي".

وقال الحلبوسي، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إنهم "لا يريدون عسكرة المجتمع، بل نريد أن يشعر الشباب بالانتماء إلى الوطن".

وأضاف أن القانون هو "قانون خدمة العلم"، مؤكداً رفض تسميته بـ"التجنيد الإلزامي".

وفي سياق الجدل النيابي بشأن المقترح، قال النائب أحمد شهيد، إن أقل من 40 نائباً وقعوا على طلب سحب مقترح قانون الخدمة الإلزامية، فيما أشار إلى أن بقية النواب يؤيدون المضي به.

وأضاف أن عدداً من النواب أعلنوا اعتراضهم داخل قبة البرلمان ووقفوا ضد المقترح، من بينهم أحمد المبرقع، وعلاء الحيدري، وسعود الساعدي، وحيدر المطيري، ومحمد الخفاجي، ومحمد أبو العيس، وعزيز ناصر، وعلي شداد، إلى جانبه.

وكان مجلس النواب قد أنهى، في وقت سابق اليوم، القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم، قبل رفع جلسته إلى يوم غد الاثنين.

وفي وقت سابق، وجّه الحلبوسي، باستضافة المعنيين بمقترح قانون "خدمة العلم"، وهم وزارات الدفاع والتخطيط والمالية ورئاسة أركان الجيش للاطلاع على ملاحظاتهم فيما يخص القانون.

وشهد ملف التجنيد الإلزامي في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى المنظومة القانونية منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في اجتياز المسار التشريعي بشكل نهائي.