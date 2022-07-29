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الحكيم يعلق على إغلاق مقاره من قبل الصدريين: كلا للفتنة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-29T20:18:39+0000
الحكيم يعلق على إغلاق مقاره من قبل الصدريين: كلا للفتنة

شفق نيوز/ علق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الجعمة، على إغلاق مقرات لتيار الحكمة من أتباع التيار الصدري.

وقال الحكيم في تغريدة بآية قرآنية، "لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ".

وختمها بوسم، "#كلا_للفتنة".

وافاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بقيام عدد من أنصار التيار الصدري بمحاصرة مكتب تابع لعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "أنصار التيار الصدري قاموا بإغلاق مكتب الحكيم وآخر تابع لقناة الفرات التابعة لتيار الحكمة.

وأفاد مصدر في التيار الصدري، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإغلاق انصار التيار عدداً من مكاتب تيار الحكمة في بغداد بسبب خطاب زعيمه عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والتظاهرات الصدرية، مبينا ان عمليات الإغلاق ستمتد لمحافظات أخرى.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "خطاب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات أغضب جماهير التيار الصدري، حيث توجه عدد من أنصار التيار الصدري إلى إغلاق عدد من مكاتب تيار الحكمة في عدد من مناطق بغداد وايضا سيتم إغلاق مكاتبهم في المحافظات".

وأضاف المصدر ان التيار الصدري أطلق على المظاهرات تسمية ثورة عاشوراء الإصلاح مثل ما تحدث عنها السيد مقتدى الصدر في التغريدات الأخيرة".

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