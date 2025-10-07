الحكيم يصل الى اربيل

شفق نيوز - اربيل

وصل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، صباح اليوم الثلاثاء، الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو كان في استقبال الحكيم لدى وصوله الى مطار اربيل الدولي.

هذا ومن المقرر ان يلتقي الحكيم في زيارته كلا من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية الكوردية.

و سيبحث الحكيم مع القادة والمسؤولين في اقليم كوردستان ما يتعلق بالشأن الداخلي في العراق خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية، إضافة الى أوضاع المنطقة وما تمر به من مرحلة أمنية حساسة.

وسيشارك الحكيم في ملتقى الشرق الاوسط 2025 "ميري" السنوي تحت عنوان "صياغة المستقبل: رؤى للسلام والازدهار" الذي ستنطلق أعماله اليوم الثلاثاء في اربيل بحضور عشرات السياسيين المحليين والدوليين، والشخصيات الاكاديمية، وقادة الرأي، ونشطاء المجتمع المدني، والصحافيين والدبلوماسيين.