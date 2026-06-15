الحكيم: البيشمركة مؤسسة رسمية مثل الحشد.. وندعو لتشكيل تحالف سياسي "طولي" بالعراق

شفق نيوز - بغداد

اقترح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الاثنين، تشكيل تحالف سياسي "طولي" يضم المكونات الشيعية والسنية والكوردية، مبيّناً أن هذا التحالف يمكن أن يكون حلاً ناجعاً عبر تفاهمات تسبق الانتخابات، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يحتاج إلى مزيد من الوقت، رغم وجود تقارب ملحوظ بين هذه القوى.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة حوارية موسعة، أُقيمت على هامش افتتاح فرع لمؤسسة الرئيس العراقي الأسبق الراحل جلال طالباني في العاصمة بغداد، بحضور رسمي واسع شارك فيه وزراء ونواب ومسؤولون.

وجدد الحكيم الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً إياه حقيقة دستورية وقانونية وتوصية مرجعية ثابتة، مشيداً بالتعاطي المسؤول للفصائل مع هذا الملف.

كما جدد دعوته لحسم الوزارات الحكومية المتبقية، مؤكداً أن الإطار التنسيقي فوّض رئيس الوزراء بإتمام هذه المهمة عبر التفاوض مع القوى السياسية المعنية وتشكيل حكومة كاملة قبل أي زيارة خارجية.

وفيما يتعلق بالبيشمركة، أكد الحكيم أنها مؤسسة رسمية كالحشد الشعبي، مشيراً إلى أن إعادة ترتيب وضع الحشد الشعبي تمثّل مدخلاً طبيعياً لإعادة تنظيم البيشمركة أيضاً، وربطها بمرجعيات عسكرية واضحة غير مرتبطة بالأشخاص.