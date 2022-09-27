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الحكيم يدعو الحلبوسي لسحب استقالته ويؤكد: تحفظ الصدريين على ترشيح السوداني في وسائل الإعلام فقط

Category: سیاسة

Date: 2022-09-27T09:21:43+0000
الحكيم يدعو الحلبوسي لسحب استقالته ويؤكد: تحفظ الصدريين على ترشيح السوداني في وسائل الإعلام فقط

شفق نيوز/ صرّح زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، يوم الثلاثاء، بأن رفض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لمرشح الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية محمد شيّاع السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة منحصر في التصريحات الإعلامية فقط ولا يوجد موقف رسمي بهذا الشأن، داعيا في الوقت ذاته رئيس مجلس النواب إلى سحب استقالته من رئاسة المجلس.

وقال الحكيم خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار، "عندما يحصل انسداد سياسي قد لا تكون مرضية لجميع الاطراف وإذا لم يرض البعض علينا ان تنازل، و نغلب المصلحة الوطنية وننظر الى المستقبل ولا ننظر الى الزوايا الحادة التي تعمق الخلافات بين أبناء البلد الواحد".

تتمة..

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