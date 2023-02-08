الحكومة تحدد اسبوعاً لإنجاز موازنة 2023 وفق سعر الصرف الجديد: سنقرها بجلسة واحدة

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، مباشرة وزارة المالية بإعادة إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وفق سعر الصرف الجديد (130) ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال مصدر في الحكومة لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية بدأت اليوم بإعادة إعداد مسودة قانون الموازنة العامة وفق ما أقر مجلس الوزراء بتحديد سعر صرف الدولار".

واوضح ان "الوزارة تحتاج إلى بعض الأيام لاعادة اعداد مسودة قانون على يتم الانتهاء من إعدادها وإرسالها إلى مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل".

واكد المصدر ان "مجلس الوزراء يحتاج فقط جلسة واحدة لمناقشة واقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023".

وامس الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وعلى الرغم من قرار الحكومة، ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 148500 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار .