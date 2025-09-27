الحشد الشعبي يعلن جاهزيته للمواجهة بعد تهديدات نتنياهو

شفق نيوز- بغداد

أكد معاون قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي محمد الفريجي، يوم السبت، الجاهزية الكاملة لمواجهة اي عدوان اسرائيلي على الفصائل والحشد.

وبحسب الفريجي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، لا يخفى على الجميع وخاصة أبناء الحشد الشعبي وأبناء الفصائل المخططات التي يقف خلفها "الاحتلال الامريكي والكيان الصهيوني"، معتبراً أن تصريحات وتهديدات نتنياهو بالقضاء على الفصائل واضحة للجميع، "لدينا ما يسر الصديق ويبغض العدو".

وأضاف أن "اسرائيل رأت بعض أفعال الفصائل ولم ترَ كل القوة ولم يتم كشف ما تمتلك من معدات وآليات متطورة في حال حصل أي اعتداء أو عدوان".

وخلص إلى القول: "نحن جاهزون وحاضرون في الميدان ونحن في الحشد الشعبي ننتظر الشهادة وننتظر هذه المواجهة منذ سنوات طويلة".

وقبل ذلك ردت حركة النجباء – فصيل عراقي مسلح - أمس الجمعة، على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالقول: "خطاب نتنياهو كان يتحدث عما هو قادم، وهو تهديد فارغ للمقاومة، وفيه توكيد غير واعٍ على المُضي قُدماً في حرب الإبادة على غزة أو تهديده للسلم العالمي وانتهاكه الصارخ لكل الأعراف الدولية".

وقال المتحدث باسم الحركة، حسين الموسوي: "نحن لا نقيم وزناً لهذه التصريحات التي نطقها نتنياهو بشفاه مرتعشة وهو يعيش مع من وقفوا معه وساندوه من أمريكا وبعض الدول الأوروبية والمطبعين من الخونة أزمة أخلاقية وإنسانية نابعة من موت ضمائرهم"، مجدداً التأكيد على قوة حركته: "خياراتنا مفتوحة وقد جربوا بأسنا عندما طالتهم صواريخنا ومسيراتنا في اكثر الأماكن حساسية".

وكان نتنياهو، قد هدّد أمس الجمعة، بالقضاء على قادة "الميليشيات في العراق" في حال تم الاعتداء على إسرائيل، مبيّناً أن تل أبيب نجحت في ردع هذه "الميليشيات".

وقال نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "نظام الأسد في سوريا قضينا عليه، والميليشيات في العراق ردعناها، وقادتها إذا اعتدوا على إسرائيل سنقضي عليهم أيضا".

كلام نتنياهو تضمن إشارات إلى قدرة إسرائيل على حسم الحروب في المنطقة، مشيراً إلى أن "الحرب مع إيران ستدخل التاريخ، وأن الهدف من برنامجها النووي الذي استهدفته إسرائيل لم يكن يشكل تهديداً لها بل للولايات المتحدة أيضاً".