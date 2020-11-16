الجبهة العراقية تحصد "100 توقيع" نيابي لإقالة الحلبوسي وتطلب إدراجه بالجلسة المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت الجبهة العراقية، يوم الاثنين، عن حصولها على 100 توقيع نيابي من كتل سنية وشيعية وكوردية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أنها ستقدم طلبا إلى رئاسة المجلس لإدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال النائب عن الجبهة أحمد الجربا لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الموقعين على طلب اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تجاوز 100 توقيعا"، مشيرا إلى أن "الموقعين من الكتل السياسية المختلفة الشيعية والسنية والكوردية".

وأضاف إنه "خلال الايام المقبلة ستصل عدد التواقيع على طلب الاقالة لحد القانوني المطلوب هو 110 توقيعا من اعضاء البرلمان يكفي لإقالة الحلبوسي من منصبه".

وبين الجربا، أن "الطلب معزز بالتواقيع سيقدم بشكل رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الاعمال الجلسة المقبلة".

وتشكلت الجبهة العراقية، الشهر الماضي من 35 نائبا من كتل سنية هي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون". كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي "يتم إعفاء احد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً: الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً: انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.