التعاون الأمني بين العراق والتحالف الدولي على طاولة السوداني وفاول

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينا أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الأمني بين العراق والتحالف الدولي في نطاق تقديم المشورة والتسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفي مجال تدريب القوات الأمنية العراقية؛ لتطويرها ورفع قدراتها القتالية.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، التأكيد على مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي، التي تشكلت عقب زيارة الوفد الأمني برئاسة السيد وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب الماضي، والتي تهدف إلى تحديد شكل العلاقة المستقبلية مع التحالف بعد الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، وتنامي قدرات القوات العراقية، وتمكنها من القيام بمهامّها في توفير الأمن بجميع المناطق وقواطع المسؤولية.