البيئة العراقية تشدد على مراعاة الضوابط في الحملات الانتخابية وتحظر استخدام هذه الأماكن

شفق نيوز- بغداد

دعا وزير البيئة العراقي هلو العسكري، يوم الأربعاء، المرشحين للانتخابات المقبلة، إلى الالتزام بالتعليمات البيئية وعدم تثبيت الصور والملصقات الدعائية على الأشجار والمساحات الخضراء والأرصفة والممتلكات التراثية.

وأكد العسكري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جميع المرشحين والقائمين على الحملات الدعائية مطالبون باحترام التعليمات والضوابط البيئية والبلدية، باعتبار أن الحفاظ على المساحات الخضراء والحدائق والمشهد الحضري جزء أساسي من مسؤولية الجميع".

وبيّن أن "الضوابط تتضمن عدم تثبيت الصور والملصقات على الأشجار والمساحات الخضراء والأرصفة والحدائق العامة والممتلكات التراثية، والالتزام حصراً بالأماكن النظامية التي تحددها الدوائر البلدية بعد الحصول على الموافقات الأصولية، إضافةً إلى الابتعاد عن استخدام المواد الملوِّثة أو الضارة بالبيئة مثل الألوان النفطية أو اللواصق الكيميائية القاسية، مع اعتماد مواد قابلة للإزالة لا تخلّف آثاراً سلبية".

وشدّد العسكري، على "إلزام المرشحين بإزالة جميع المواد الدعائية بعد انتهاء فترة الحملات وإعادة المواقع إلى وضعها الطبيعي، وعدم حجب الإشارات المرورية أو لوحات الخدمات العامة حفاظاً على سلامة المشاة والسائقين، وكذلك إدارة المخلفات الدعائية وفق التعليمات البيئية وبالتنسيق مع الدوائر البلدية".

وأوضح أن "العملية الديمقراطية لا تكتمل إلا بالحفاظ على بيئتنا ومشهدنا الحضري، وإن التزام المرشحين بالتعليمات البيئية يعكس مدى احترامهم للمواطن والمدينة في آن واحد، لذا ندعو جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى أن تكون حملاتهم نموذجاً يحتذى في التنظيم والنظافة واحترام القانون.”

وأضاف وزير البيئة أن "الوزارة، بالتعاون مع الدوائر البلدية، ستتابع تنفيذ هذه التعليمات بدقة،، مع التأكيد على تشجيع استخدام بدائل صديقة للبيئة في الحملات الانتخابية مثل المواد القابلة لإعادة الاستخدام والمنصات الرقمية".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.