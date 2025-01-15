البرلمان يرجئ جلسته نتيجة مقاطعة الكتل السياسية للجلسات

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب، يوم الأربعاء، مرة اخرى بعقد جلسته الاعتيادية على خلفية مقاطعة أغلب الكتل السياسية للجلسات.

وأبلغ مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن "البرلمان أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة بعض الكتل السياسية وعدم دخولها لقاعة المجلس، رغم قرع جرس الجلسة".

وشهدت الأوساط السياسية في العراق مؤخراً تصاعداً حاداً في الخلافات حول عدد من القوانين الحيوية المعطلة داخل الملجس النيابي، أبرزها قانون العفو العام وقانون التقاعد وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تعثر العديد من الجلسات البرلمانية.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم أمس الثلاثاء، جدول أعمال جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تضمن التصويت وقراءة مشاريع قوانين عدة أبرزها قانون جهاز المخابرات، وقراءة مقترح قانون تعديل قانون التقاعد.