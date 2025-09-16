البرلمان يخفق بعقد الجلسة ونائب الرئيس: الحضور لم يتجاوز 50 نائباً

شفق نيوز- بغداد

أخفق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وعبر نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله، في كلمة مصورة تابعتها وكالة شفق نيوز، عن أسفه لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النواب لهذا اليوم رغم وجود قوانين وتشريعات مهمة على جدول الأعمال.

وأضاف أن الحضور لم يتجاوز الـ 50 نائباً رغم أن الموقعين على قائمة الحضور يبلغ 130 نائباً، مبيناً أن هذا الموضوع غير مقبول كون هناك العديد من النواب يأتون من خارج بغداد لحضور الجلسات.

وسبق أن اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني خلال حديثه مع وكالة شفق نيوز، يوم أمس الاثنين، جهات سياسية بالوقوف وراء "تعطيل" انعقاد الجلسة النيابية للحيلولة دون تمرير بعض القوانين، وخاصة قانون الاستثمار الصناعي الذي من شأنه أن ينعش السوق العراقي، حسب قوله.

وفشل مجلس النواب يوم أمس أيضاً، بعقد جلسته الاعتيادية والتي تضمن جدول أعمالها 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.

كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون، إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون.